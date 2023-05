Festa della Pace organizzata dall’Istituto Comprensivo di Crevalcore

All’evento, insieme all’Assessora Annalisa Bergamini, ha preso parte il sindaco Marco Martelli, il quale ha affrontato il tema devastante della guerra che in un istante può portare via tutto, e ha incoraggiato i bambini a imparare il valore della pace attraverso il reciproco rispetto nella loro vita quotidiana.

Ha ricordato le difficoltà che i nostri vicini hanno affrontato durante l’alluvione e ha sottolineato l’importanza del momento presente per dimostrare la nostra vicinanza nei loro confronti, offrendo solidarietà e assistenza per superare questa fase critica e riprendere ciò che è stato bruscamente interrotto. Una situazione che ha – purtroppo – molte analogie col dramma del terremoto vissuto 11 anni fa e ancora vivo nei nostri ricordi e nei luoghi che ogni giorno viviamo.

Infine, il sindaco ha salutato tutti i presenti, con un ringraziamento speciale rivolto alla maestra Paola Poppi, che per 35 anni ha dedicato le sue energie all’organizzazione della Festa della Pace, e che dal primo settembre andrà in pensione, ponendo fine a un lunghissimo periodo di servizio svolto sempre nel nostro territorio.

In bocca al lupo a Paola e grazie per la dedizione con cui ha sempre affrontato un lavoro così bello e difficile come quello dell’insegnante.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore