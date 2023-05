Incidente a Persiceto, muore centauro. Fugge l’altro veicolo coinvolto

Tremendo incidente ieri pomeriggio in via Modena incrocio via Bergnana, a San Giovanni in Persiceto. Nell’impatto tra una moto e un furgone il motociclista ha avuto la peggio e il conducente dell’altro veicolo si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso. A chiamare il 118 e le forze dell’ordine i numerosi automobilisti che a quell’ora, verso le 18.30, transitavano sulla strada trafficata e hanno assistito all’incidente con il centauro rimasto agonizzante a terra.

Per il 45enne italiano le condizioni sono apparse subito disperate e portato con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, in serata, è avvenuto il decesso.

Sono ora al vaglio degli inquirenti le testimonianze dei presenti per individuare il conducente del furgone, indagato per fuga in un caso di omicidio stradale.

AGGIORNAMENTO

Nella serata di ieri il conducente del mezzo, di nazionalità moldava, si è presentato nella caserma dei carabinieri di Crevalcore: è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.