Calderara: Culturara Estate 2023

Dal 9 giugno al 17 settembre 2023 il sistema culturale di Calderara di Reno organizza Culturara Estate, la rassegna culturale che propone concerti, serate di ballo e musica, cinema, percorsi sul territorio e un laboratorio settimanale di fumetto per bambini.

Diffusa sul territorio, la rassegna si svolge nel capoluogo e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno, Castel Campeggi con un cartellone che prevede:

quattro concerti e uno spettacolo di danza a cura della Casa della Cultura “Italo Calvino”

quattro serate di cinema all’aperto curate da Massimo Bondioli – Atelier Progettuale Principi Attivi, in collaborazione con Biografilm Festival

due serate di ballo e musica dal vivo, liscio e swing

tre concerti di musica classica in chiave contemporanea a cura di Alessandra Ziveri

un laboratorio di fumetto a cura dell’associazione culturale Hamelin

tre camminate naturalistiche organizzate dal Gruppo Podistico di Longara

una biciclettata storica organizzata da ANPI Calderara

Nel periodo estivo, inoltre, sarà aperta la mostra “Resta sveglio svegliati” di Valeria Cavallone e Riccardo Frolloni, a cura di Adiacenze.

L’illustrazione di Culturara Estate è stata realizzata dal fumettista bolognese Francesco Cattani.

Le attività sono a ingresso libero e fanno parte del cartellone di Bologna Estate.

Di seguito il commento dell’Amministrazione Comunale e il programma.

L’AMMINISTRAZIONE

«Il programma che quest’anno il nostro sistema culturale propone – dice il Sindaco Giampiero Falzone – rispetta in modo particolare uno dei nostri principali obiettivi: valorizzare il nostro territorio e portare la cultura in tutte le frazioni, alla portata di tutte le fasce d’età. Anche in questo caso, come per la Settimana Calderarese, vorrei sottolineare il nostro riappropriarci della piazza e dello stare insieme, condividendo energie positive dopo un lungo periodo all’insegna delle emergenze. La cultura, all’insegna della qualità, ci insegnerà a farlo».

«Anche nell’edizione 2023 – aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – Culturara Estate presenterà un’offerta di ampio respiro, con proposte di eccellenza che sono il suo biglietto da visita: l’arte contemporanea, la danza, la musica. E poi il cinema come da tradizione, le passeggiate sul territorio e i laboratori per bambini. La rassegna estiva, come sempre, sarà per tutti: un’occasione di socializzazione e un momento, oltre che di evasione dal quotidiano e di relax, di arricchimento culturale».

PROGRAMMA

