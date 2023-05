Maltempo, Bignami (Fratelli d’Italia): limitazioni estese. Il Governo in costante contatto.

“Al momento si registra una limitazione estesa della percorrenza delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie nelle zone colpite dall’evento atmosferico.

Per quanto riguarda il traffico ferroviario sono sospese, e lo rimarranno per tutta la giornata, le tratte da Bologna verso la Romagna e interne alla Romagna. Analogamente dalla pianura verso l’Appennino romagnolo e verso Porretta rimangono chiuse le comunicazioni ferroviarie. Sarà diradata la frequenza dell’Alta Velocità proveniente da Roma per consentire la massima sicurezza nella percorrenza dei treni. Le Autorità competenti sono in stretto contatto con RFI e Trenitalia per adottare le misure necessarie per ridurre disagi e ritardi ai passeggeri.

Per quanto riguarda le strade statali, ANAS ha sinora impiegato circa 240 addetti, tra personale proprio e squadre di pronto intervento, con oltre 50 mezzi operativi impegnati sul campo. Si è provveduto a chiudere diverse tratte anche di competenza ANAS sia per allagamenti e frane sia per il raggiungimento dei livelli di guardia in alcune aree che consigliano, in via precauzionale, l’interruzione del traffico. Questa situazione persisterà ovviamente sino al superamento della fase acuta dell’evento.

Le puntuali condizioni del traffico ferroviario e stradale di competenza del Gruppo FFSS vengono costantemente aggiornate tramite i canali di comunicazione del Gruppo.

Analogamente l’A14 è chiusa in alcuni tratti sia verso nord che verso sud in particolare da Faenza fino a Cesena con un costante monitoraggio finalizzato a riaprire, non appena possibile, le tratte interessate.

Il Governo è in costante contatto con tutti i soggetti interessati per verificare condizioni e aggiornamenti della situazione.

Il sistema delle dighe non presenta preoccupazioni. Nei prossimi giorni comunque verificheremo in loco con squadre tecniche la situazione, con particolare riguardo alla diga di Ridracoli che opera in totale efficienza.”

Lo dichiara Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.