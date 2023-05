Protezione Civile Calderara: si chiudono due giorni di intensa emergenza

Sul territorio di #calderaradireno si chiudono due giorni di intensa emergenza. La nostra associazione ha operato fin dal pomeriggio di lunedì 15 maggio in vista degli eventi previsti per i due giorni successivi. Nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio l’associazione ha impiegato 40 volontari in turni che hanno garantito un presidio continuo del territorio comunale. Abbiamo allestito l’area di ammassamento per i volontari della Colonna Mobile Nazionale presso il Centro Sportivo Pederzini, effettuato monitoraggi arginali sul Torrente Lavino con intervalli orari di circa 4 ore durante i picchi di piena, predisposto un container a servizio degli operatori nell’area stoccaggio massi ciclopici, effettuato un sopralzo arginale sul Lavino assieme ai colleghi di Sala Bolognese, abbiamo presidiato la funzione volontariato presso il COC di Calderara di Reno, effettuato trasporti di attrezzature su richiesta della Regione nelle zone di Sesto Imolese e Medicina. Purtroppo le attività di ripristino nei comuni maggiormente colpiti saranno lunghe e non ci sottrarremo alle eventuali richieste di supporto.

dalla pagina Fb Protezione Civile Calderara di Reno