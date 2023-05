On. Bignami: il Governo supporta Istituzioni e Enti coinvolti dal maltempo

“Il Governo mediante le proprie articolazioni sta assicurando tutto il supporto necessario alle Istituzioni e agli Enti preposti a garantire sicurezza e assistenza ai cittadini coinvolti dall’evento atmosferico che sta colpendo nuovamente e dopo pochi giorni l’Emilia-Romagna.

Siamo vicini ai residenti e in continuo collegamento con le amministrazioni comunali. Un ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco e a tutti i volontari che in queste ore stanno intervenendo prontamente per affrontare questa emergenza”

Lo dichiara l’On. Galeazzo Bignami (Fdi), Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti