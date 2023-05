Persiceto, quali interventi per palazzo SS. Salvatore?

Nel 2016 il Sindaco e la sua Giunta avevano promesso mirabolanti interventi sullo stabile di palazzo SS. Salvatore.

Dopo 7 anni in cui non è stato fatto nulla di significativo la giunta finalmente interviene! Per fare cosa? Partecipa ad un bando regionale per cambiare gli infissi.

E per mettere in sicurezza un edificio che ospita la nostra frequentatissima biblioteca comunale in cui è presente un grandissimo patrimonio bibliografico, fotografico, importanti fondi e il nostro archivio?