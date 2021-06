FdI: Poco importa il dietrofront del Teatro Comunale su Piazza Verdi

Poco importa il dietrofront del Teatro Comunale, evidentemente messo sotto pressione da Giunta e Sindaco; le ragioni che lo hanno visto rinunciare inizialmente alla partecipazione agli eventi estivi in Piazza Verdi, motivate da condizioni di sicurezza e ordine pubblico insufficienti nella Piazza, sono l’ennesima conferma di quanto da tempo FDI denuncia, ovvero che la situazione è allo sbando.

Siamo sempre stati al fianco dei residenti della zona universitaria, anche quando questa Giunta li ignorava e li derideva, oggi purtroppo i nodi vengono al pettine e la situazione non è più sostenibile. Nel corso dei due mandati della Giunta Merola c’è è stato un tracollo, come dimostrano gli episodi di violenza che si verificano con sempre maggior frequenza, l’ultima in ordine di tempo l’aggressione a Padre Domenico Vittorini venerdì scorso.

Oggi la città paga a caro prezzo l’ignavia con la quale l’attuale Giunta da sempre gestisce la zona universitaria, sottraendosi a porre in essere provvedimenti utili al miglioramento anche minimo del problema. Anzi a volerla dire tutta alcune scelte hanno peggiorato la situazione, come il rifacimento di Piazza Aldrovandi o l’assegnazione degli spazi del Quartiere in Vicolo Bolognetti al centro sociale Làbas.

I residenti sono esausti. Ci arrivano continue segnalazioni di bivacchi, spaccio, schiamazzi, feste non autorizzate a qualsiasi ora del giorno e della notte, in barba non solo alla legge, ma anche alle disposizioni anti assembramento.

Da sempre, inoltre, FDI ha sostenuto che fosse necessario anche un fattivo coinvolgimento dell’Università sul tema sicurezza e decoro della zona universitaria. Auspichiamo che l’Ateneo dia corso quanto prima alla mozione approvata dal Consiglio Studentesco, su proposta di Azione Universitaria, per introdurre un deciso inasprimento delle pene, se non l’espulsione, per quegli studenti che si rendessero protagonisti di comportamenti votati al degrado con un inesistente rispetto per l’Ateneo e la Città.

La misura è colma: vogliamo un sistema di videosorveglianza fisso, presidi mobili delle forze dell’ordine ed un maggiore coinvolgimento dei cittadini e di quelle tante associazioni che hanno idee propositive per rendere Piazza Verdi e l’intera zona Universitaria, vivibile e fruibile da tutti .

Le soluzioni ci sono, manca solo la volontà politica di metterle in pratica.

Marco Lisei Capogruppo FdI in Regione

Francesco Sassone Capogruppo FdI in Comune

Stefano Cavedagna Responsabile Provinciale FdI