EMERGENZA MALTEMPO

La Giunta Uisp Emilia-Romagna in accordo con Uisp Nazionale Uisp Emilia-Romagna comunica la sospensione di tutte le manifestazioni a carattere regionale previste sul territorio per questo fine settimana, nel rispetto delle popolazioni colpite dall’alluvione e in ottemperanza alla richiesta di limitare gli spostamenti diffusa dalle autorità competenti.