A Sala Bolognese la rassegna cinematografica estiva: ecco le date

Di seguito il programma completo della Rassegna cinematografica estiva proposta dal Cineteatro Agorà, con il patrocinio del Comune di Sala Bolognese:

– mercoledì 28 giugno 2023, ore 21.00: L’incredibile vita di Timothy Green (Consigliato per le famiglie)

– mercoledì 19 luglio 2023, ore 21.00: Shutter Island (Thriller)

– mercoledì 9 agosto 2023, ore 21.00: Marnie (Film di mistero-romantico)

– mercoledì 30 agosto 2023, ore 20.45: Rocketman (Biografico-musicale)

– mercoledì 13 settembre 2023, ore 20.45: Le invisibili (Commedia sociale)

E’ disponibile il servizio bar.

La proiezioni, gratuite, si svolgeranno davanti all’antica Pieve romanica in località Sala, in via Gramsci 51. Solo in caso di maltempo, saranno presso il teatro Agorà di Padulle, in via della Pace 9, con aria condizionata.

comune.sala-bolognese.bo.it