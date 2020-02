A Persiceto la “Nuova Barberia Carloni”

Sabato 22 febbraio la stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te” propone una serata in compagnia di divertenti e funambolici acrobati: alle ore 21 in Teatro Comunale la compagnia Teatro Necessario si esibirà nell’esilarante “Nuova Barberia Carloni”. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Circo-Teatro 1” che terminerà sabato 28 marzo con “Bubbles-Revolution” di Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite.

Sabato 22 febbraio alle ore 21 il Teatro Comunale sarà pervaso dalla travolgente energia e dai numeri spettacolari della compagnia Teatro Necessario (Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori) che si esibirà nello show acrobatico comico “Nuova Barberia Carloni” diretto da Mario Gumina, secondo appuntamento della rassegna “Circo-Teatro 1” della stagione teatrale “TTTXTE – Tre Teatri per Te”.

La compagnia riproporrà in scena con comicità, acrobazie mozzafiato e un pizzico di nostalgia le antiche barberie di provincia, di cui oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, e impazienti clienti in silenziosa attesa del proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo fa la barberia era un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere. La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del paese. Lo spettacolo ricrea l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, intratteneva i suoi ospiti. Lo spettacolo gioca sul tempo dell’attesa, del cliente da parte dei barbieri che ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità.

Biglietto: intero € 20, ridotto € 17, minori 14 anni € 10.

Prevendita: presso il foyer del Teatro comunale, mercoledì e sabato ore 10.30-12.30 e giovedì e venerdì ore 17-19, la sera dello spettacolo presso il Teatro comunale dalle ore 20. Prevendita on line su www.vivaticket.it

Ufficio stampa Comune Persiceto