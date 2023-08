Omicidio di Persiceto: convalidato l’arresto per il 22enne

Arresto convalidato con custodia in carcere. E’ questo il provvedimento preso dal Gip di Bologna Letizio Màgliaro nei confronti del 22enne Y.F. che domenica pomeriggio a San Giovanni in Persiceto ha sferrato un coltellata al petto del 31enne pakistano, poi deceduto nonostante i soccorsi.

Nell’udienza e nell’interrogatorio il giovane si è ancora una volta avvalso della facoltà di non rispondere, come già fatto in precedenza nella serata di domenica davanti ai carabinieri.

La difesa del giovane è da domenica in mano all’avvocato Simone Cantelli.