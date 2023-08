Da martedì 22 agosto a martedì 5 settembre via Zenerigolo sarà chiusa al traffico dal civico 4 al civico 6, per consentire lavori di scavo per la posa di cavi.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle ore 8 alle 18 per tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti.

