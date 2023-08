Scomparsa di Gianfranco Chelli: le parole del sindaco di Crevalcore

Si è spento oggi (sabato 19 agosto ndr) Gianfranco Chelli, in arte J.F.kelly.

Lo ricordiamo per le sue apparizioni nelle televisioni, prima nazionali poi regionali.

Lo ricordiamo per le serate trascorse in allegria nelle sale cinematografiche allorquando si dimostrò scopritore di “talenti locali”.

Lo ricordiamo come uomo innamorato del suo paese, sempre disponibile a collaborare, per il bene di Crevalcore.

Un altro pezzetto di storia del nostro paese che ci lascia.

dal profilo Fb di Marco Martelli