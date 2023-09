Ambiente, premiate le classi vincitrici di “Siamo nati per camminare”

Si sono sfidate per due settimane, dal 20 al 31 marzo scorso, in una gara che ha portato studenti e famiglie a sperimentare nuove modalità per andare a scuola in modo sostenibile: in autobus, a piedi o in bici, ma anche in monopattino, skateboard, roller e, naturalmente, con il Pedibus, sempre più diffuso nelle grandi e piccole città.

Sono le oltre 1600 le classi dell’Emilia-Romagna che hanno partecipato all’edizione 2023 (la dodicesima) di “Siamo nati per camminare”, campagna promossa dal Ctr Educazione alla sostenibilità di Arpae e dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro Antartide e il supporto della rete dei Centri di educazione alla sostenibilità.

Oggi (21 settembre ndr) l’appuntamento pubblico finale in Regione, la premiazione, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico e della Mobility Week 2023. L’evento, che di norma si svolge nel mese di maggio, era stato rinviato a causa delle conseguenze derivanti dall’ondata di maltempo che ha colpito vaste aree del territorio.

Sono state premiate le classi che, a livello regionale, si sono distinte maggiormente nella mobilità sostenibile casa-scuola, individuate mediante la registrazione quotidiana degli spostamenti. In quest’edizione si è aggiunto inoltre un riconoscimento speciale all’elaborato più originale realizzato dalle classi partecipanti, sul tema 2023: “Leggere la città camminando”.

In apertura le classi vincitrici sono state coinvolte in un’attività all’aperto condotta dal Centro Antartide insieme a Filippo Taddia, fondatore della Community Instagram Leggoecammino, un format di grande successo sui social network che unisce due delle sue più grandi passioni, leggere e camminare.

I numeri dell’edizione 2023

Il bilancio di quest’anno ha visto 34.301 bambine e bambini impegnati nei percorsi casa-scuola, in 66 comuni dell’Emilia-Romagna. Complessivamente, la campagna ha interessato 1640 classi di 239 plessi scolastici. Oltre alle scuole primarie, da sempre protagoniste della campagna, hanno partecipato numerose scuole dell’infanzia e delle secondarie di primo grado: 67 sezioni d’infanzia con 1.419 piccoli camminatori e 258 classi di secondaria con 5.676 ragazze e ragazzi coinvolti.

I vincitori

I vincitori, per punteggio migliore in assoluto a livello regionale, sono la classe 4A della scuola primaria di Felegara, nel comune di Medesano (Pr) per il totale di spostamenti sostenibili, e la classe 4B della scuola primaria “Sant’Umiltà” di Faenza (Ra), come indice di miglioramento negli spostamenti sostenibili.

Quest’anno, vista la grande partecipazione delle scuole dell’infanzia e delle secondarie di primo grado, è stato assegnato anche a loro un riconoscimento: si sono spostate in modo più sostenibile la sezione unica della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” di Faenza (Ra) e la classe 1S della scuola “Montanari” di S. Martino Spino, a Mirandola (Mo). Hanno poi registrato l’indice più alto di miglioramento la sezione Delfini della scuola dell’infanzia “Albero dei bambini” di Rimini e la classe 1C della scuola secondaria di primo grado “Panzini” di Bellaria Igea Marina.

Le classi che hanno realizzato i migliori elaborati sul tema “Leggere la città camminando” sono state la 1A, 2B e 5A della scuola “Aldo Moro” di Bologna, che insieme hanno prodotto un testo collettivo; le classi 3D della scuola “G. Verdi” di Collecchio (Pr) e la 2B della scuola “Lodi” di Crevalcore (Bo), anche loro ideatrici di un originale testo creativo.

