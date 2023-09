Hockey Team Bologna lancia una raccolta fondi per la famiglia di Baba, scomparso a soli 28 anni

“Innocent Mbabali, per gli amici Baba, è venuto a mancare a soli 28 anni lo scorso 15 settembre per un male incurabile”.

“Baba – si legge sulla piattaforma GoFundMe, dove è stata lanciata una raccolta fondi – è arrivato a Bologna nel 2020. Per tre anni ha fatto parte della nostra società, della famiglia HTB, tutti i giorni al campo per allenarsi più volte al giorno, per allenare i nostri piccoli atleti, trasmettendo felicità e dando un punto di riferimento ai più piccoli”.

“Nessuno di noi – scrive Ilaria Amorosini per conto della Hockey Team Bologna – si dimenticherà più di Baba, dai piccoli ai grandi atleti, dalle famiglie agli avversari, perché ha trasmesso voglia di vivere con il sorriso, determinazione, amore per l’hockey”.

“Ho vissuto tre anni a stretto contatto con Baba, vedendolo tutti i giorni, e sono sicura che avrebbe voluto un aiuto alla sua famiglia”. Da lì l’idea della campagna solidale.

La raccolta fondi ha ricevuto finora 1400 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/lets-help-babas-family