Al via l’edizione 2023 del Festival della Cultura tecnica

Torna l’autunno e torna il Festival della Cultura tecnica, la manifestazione promossa su iniziativa della Città metropolitana di Bologna, realizzata con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna e di oltre 180 partner pubblici e privati, con l’intento di valorizzare il fondamentale contributo offerto dalla formazione tecnica, scientifica e professionale per favorire la crescita dei territori.

Dal 16 ottobre al 14 dicembre, date di inizio e fine della manifestazione che giunge quest’anno alla decima edizione metropolitana e sesta regionale, proseguirà il percorso avviato nel 2020 allo scopo di valorizzare annualmente gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, con i riflettori puntati per quest’anno sull’Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze”. Scopo dichiarato: promuovere uno sguardo multi-prospettico sul ruolo fondamentale che la tecnica e la scienza, e più in generale i saperi integrati tra loro nel sistema delle conoscenze e delle competenze, possono svolgere per ampliare gli orizzonti di equità e inclusione.

Un’impostazione tematica assunta in forte coerenza con la scelta delle istituzioni europee di individuare il 2023 come “Anno europeo delle competenze”, che fa rientrare il Festival, e l’articolato programma di eventi che ne scandiranno lo svolgimento, tra le iniziative “ufficiali” in via di organizzazione per celebrare la ricorrenza.

Sono circa 260 gli appuntamenti in programma sul territorio metropolitano e superano quota 400 quelli previsti a livello regionale per una rassegna che ospiterà al suo interno convegni, seminari, laboratori, fiere, concorsi, mostre e proiezioni di film.

Tutte le novità e gli aggiornamenti sul Festival e sul programma delle iniziative sono disponibili su festivalculturatecnica.it e su er.festivalculturatecnica.it

