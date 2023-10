Bargellino: dal 16 ottobre lavori al Centro di Raccolta di via Finelli

Inizieranno lunedì 16 ottobre i lavori di adeguamento del Centro di Raccolta rifiuti di via Finelli, al Bargellino. Lo comunica Geovest, che avvisa anche che la data prevista di fine lavori, che interesseranno un’area limitata del centro, è fissata al 15 dicembre.

Il traffico in ingresso e in uscita sarà a senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, ma il CdR rimarrà comunque aperto agli utenti nei giorni ed orari consueti, tranne l’eccezione descritta di seguito.

È prevista una chiusura al pubblico per la sola giornata di mercoledì 25 ottobre 2023.

