Fili di Parole 2023: “Altri mondi altri suoni” a Sant’Agata Bolognese

Laboratori e wokshop per bambini, famiglie e operatori

– “FUTUROPOLI” Laboratorio a cura di Fondazione Golinelli sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Per chi: dai 6 ai 10 anni (dalla prima alla quinta classe di scuola primaria) Posti disponibili: max 25 (su prenotazione)

– “REALTA’ AUMENTATA CON COSPACES : BIOMI ED ECOSISTEMI VIRTUALI” sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Laboratorio a cura di Fondazione Golinelli Per chi: dagli 11 ai 13 anni (dalla prima alla terza classe di scuola secondaria I grado) Posti disponibili: max 25 (su prenotazione)

– “TAMBURHELLO ECO – LAB: musica e movimento per famiglie ” sabato 28 ottobre 2023 dalle 17:00 alle 18:00 Laboratorio a cura di TamburHello® – Musica per famiglie Per chi: famiglie con bimbi 0-5 anni Posti disponibili: max 10 famiglie (su prenotazione)

– “BODY MUSIC” sabato 4 novembre 2023 dalle 14:00 alle 18:00 Laboratorio a cura di TamburHello® – Musica per famiglie Per chi : insegnanti, educatori e genitori Posti disponibili : max 25 (su prenotazione)

– “DIPINGIAMO LA MUSICA, SUONIAMO I COLORI” sabato 25 novembre 2023 dalle 14:00 alle 18:00 Workshop di formazione a cura di TamburHello® – Musica per famiglie Per chi: insegnanti, educatori e genitori Posti disponibili: max 25 (su prenotazione)

– “COMMUNITY DRUM CIRCLE“ sabato 2 dicembre 2023 dalle 17:00 alle 18:00 Evento musicale a cura di TamburHello® – Musica per famiglie Per chi: famiglie con bimbi dai 3 anni Posti disponibili: max 25 (su prenotazione)

