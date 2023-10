Persiceto: Marco Ligabue e Andrea Mingardi a “Porta Marcolfa” per i 30 anni del Centro

Alle porte sabato 14 ottobre un evento aperto a tutti i cittadini per festeggiare i 30 anni dello storico centro commerciale “Porta Marcolfa” a San Giovanni in Persiceto, sotto la guida di Svicom S.p.A. Società Benefit, azienda leader nel comparto nazionale del Real Estate e della gestione e valorizzazione immobiliare.

Il Centro, che si trova in viale della Repubblica, celebrerà il trentennale e la nuova gestione con il concerto degli “Uonted”: sul palco artisti noti e amati dal pubblico emiliano tra cui Marco Ligabue, Andrea Mingardi, Alberto Bertoli, Maurizio Tirelli. Eclettico ed energico conduttore dello spettacolo il presentatore televisivo Andrea Barbi, autore e scrittore oltre che volto di tre edizioni di “Striscia la Notizia”. L’evento, che si terrà dalle 17 alle 19 nell’area esterna del centro commerciale, vedrà anche un brindisi e il taglio di una maxi torta distribuita a tutti i presenti.

“Vogliamo dare una nuova immagine al Centro, consolidando e implementando un percorso di dialogo con il territorio, con le comunità locali e il tessuto sociale urbano, in linea con l’impostazione strategica di Svicom S.p.A Società Benefit.”, ha argomentato Philipp Vetkin, direttore di Porta Marcolfa: “L’evento alle porte vuole dare il via a una nuova era del primo e unico centro commerciale di San Giovanni in Persiceto, riferimento anche per i Comuni limitrofi. La struttura raggruppa in sé tanti servizi, dall’alimentare fino allo sport e ha al proprio interno anche una farmacia, il parrucchiere, una profumeria, un bar e l’edicola. In programma ci saranno anche nuove attività di comunicazione e marketing, così come iniziative per coinvolgere maggiormente il pubblico”.

Mariangela Cecchi