Campionato del Mondo di Scherma Paralimpica: oro ad Emanuele Lambertini

Una prima giornata magica per la scherma italiana che inizia con ben cinque medaglie il Campionato del Mondo di Scherma Paralimpica di Terni 2023. Al “PalaTerni”, dopo le emozioni della cerimonia ufficiale d’apertura condotta dalla testimonial Valentina Vezzali, arrivano due Ori e tre Bronzi.

Sono Campioni del Mondo i fiorettisti Emanuele Lambertini (categoria A) e Leonardo Rigo (categoria C), mentre svettano sul terzo gradino del podio Rossana Pasquino (sciabola B), Matteo Betti (fioretto A) e William Russo (fioretto C). Una straordinaria partenza per l’Italia sulle pedane del “PalaTerni” gremite da un folto pubblico che ha festeggiato le imprese degli schermidori azzurri.

Il bolognese delle Fiamme Oro ha rispettato il ranking mondiale e da numero 1 è salito sul tetto del mondo. Il classe ’99 ha iniziato la sua giornata nel turno dei 32 superando l’ucraino Mahula con un netto 15-3 e negli ottavi l’iracheno Al-Madhkhoori 15-8. Nei quarti di finale l’emiliano ha superato il polacco Ziomek. Molto equilibrato l’assalto di semifinale per Emanuele che ha battuto con un ottimo “rush finale” il francese Tokatlian 15-13. “Lambo”, come viene chiamato dai suoi compagni, in finale ha sempre condotto le operazioni con una o due stoccate di vantaggio prima di chiudere l’assalto all’ultima stoccata battendo il cinese Zhong per 15-14 e conquistando il suo primo oro iridato a livello individuale tra gli assoluti.

