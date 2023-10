Persiceto: dal 27 al 29 ottobre una mostra mercato internazionale

Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre nelle centrali piazza del Popolo, piazza Garibaldi e piazza Sassoli si terrà “Regioni d’Europa – Mercati internazionali”, una mostra mercato itinerante con tanto street food e artigianato ed espositori internazionali. L’evento ad ingresso gratuito e a orario continuato è organizzato da Promo.Ter, Apeca e QuiEventi in collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco e Comune di San Giovanni in Persiceto.

Tre giorni all’insegna del buon cibo italiano e straniero, oltre a tanto artigianato proveniente da tutta Europa. Presso le bancarelle di Regioni d’Europa, si potrà scoprire una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento all’arredamento, dal cibo squisito alle birre europee, dalla pasticceria raffinata ai tè di alta qualità.

Per l’occasione si terranno inoltre due spettacoli ad ingresso gratuito: venerdì 27 ottobre alle ore 21, “Forever Young in concerto” e sabato 28 ottobre alle ore 21, “SS Double P” in concerto.

Ufficio stampa Comune Persiceto