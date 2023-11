27 novembre: “Trasversale di Pianura” lavori di ripristino della segnaletica orizzontale

Anas comunica che da lunedì 27 novembre al 15 dicembre la strada statale SS 253 Bis “Trasversale di Pianura” sarà interessata da lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, su tutte le corsie in tratti saltuari con estensione non superiore a 200 metri, a partire dal km 0+000 (approssimativamente dalla rotonda del Poggio).

I lavori, che verranno effettuati dalle 9 alle 17, comporteranno il restringimento

della carreggiata in entrambi in sensi di marcia in maniera alternata e non simultanea garantendo la fluidità del traffico veicolare.

Anas SpA