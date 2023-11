Allerta meteo: apertura del Coc a Calderara di Reno

A seguito dell’emissione da parte della Protezione Civile Regionale dell’Allerta meteo numero 144/2023 di colore arancione e considerato che i modelli metereologici al momento prevedono nelle prossime ore volumi di precipitazioni elevati con possibile criticità idraulica per il nostro territorio, in via preventiva ho attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) composto da Sindaco, Carabinieri, Protezione Civile Calderara, Polizia Locale, Responsabile Urbanistica, Sviluppo Territorio, Responsabile Infrastrutture per Il Territorio, Responsabile Anagrafe e Ufficio Comunicazione.

Per qualsiasi informazione o segnalazione è stato istituito il numero di telefono 0516461240, reperibile 24 ore su 24.

Seguiranno aggiornamenti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone