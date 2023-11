No alla violenza contro le donne: le iniziative in programma a Calderara

Il Comune di Calderara anche quest’anno si impegnerà con diverse iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sabato 25 novembre alle 10 le ragazze e i ragazzi del CCRR pittureranno di rosso la panchina di piazza della Pace, mentre alle 11.30 alla Coop di via Matteotti è in programma un flashmob promosso dalle associazioni del territorio. Il 25 novembre non sarà però l’unico giorno dedicato alla sensibilizzazione verso questa tematica: per tutta la settimana il Municipio sarà illuminato di rosso, mentre mercoledì 22 novembre è in programma alla Casa della Cultura una serata dal titolo “Il coraggio delle donne di…”.

Di seguito la descrizione nel dettaglio di tutte le iniziative previste.

Il Comune illuminato

Da lunedì 20 a domenica 26 novembre la facciata del Municipio, in piazza Marconi, verrà illuminata di rosso.

Il coraggio delle donne di…

Mercoledi 22 novembre alle ore 20:45, all’auditorium della Casa della Cultura, presentazione del libro di Sabrina Efionayi “Addio, a domani”, edito da Einaudi.

Sabrina ha due madri: Gladys, madre biologica, nigeriana, portata in Italia a vendere il suo corpo e Antonietta, napoletana, diventata madre di una bambina nera di 10 giorni.

Durante la serata è inoltre in programma la proiezione del documentario di Antonio Guadalupi “How Much…”, che affronta la questione della tratta delle donne nigeriane in Italia. Contributi musicali di Marta De Zaiacomo.

Presenti Sabrina Efionayi, scrittrice, Marta De Zaiacomo, performer., e Gabriella Brascaglia di Anpi Calderara di Reno.

Coloriamo la panchina di rosso

I 24 componenti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), in collaborazione con lo SPI di Calderara di Reno, a partire dalle ore 10 di sabato 25 novembre pittureranno di rosso la panchina in Piazza della Pace. La “panchina rossa” è divenuto simbolo della violenza sulle donne e invita la cittadinanza alla riflessione. Saranno presenti l’Amministrazione, lo SPI Calderara, ANPI Calderara di Reno e il GruppoOttoMarzo.

Flash mob diffuso

Alle ore 11:30 di sabato 25 novembre, alla Coop di Calderara di Reno (via Matteotti), in programma il Flashmob “Insieme per dire NO alla Violenza sulle Donne”, in collaborazione con le associazioni del territorio.

