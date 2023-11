Persiceto, chiusura via Viazza per lavori in corso

Giovedì 16 e venerdì 17 novembre via Viazza sarà chiusa al traffico veicolare per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione stradale su un tratto di circa 300 metri a partire dall’intersezione con via Mascellaro.

Durante i lavori, che saranno svolti dalle ore 7.00 alle 14.00, l’accesso sarà vietato sia ai veicoli a motore che alle biciclette; il transito sarà consentito ai soli residenti e sulle intersezioni con via Viazza e via Marzocchi (ex SP3) saranno presenti due movieri.

