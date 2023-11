Persiceto ricorda l’anniversario di Nassiryia

Dal 2003 al 2006 durante la guerra d’Iraq nella città di Nassiriya si verificarono diversi attentati contro le forze armate italiane partecipanti alla missione militare denominata “Operazione Antica Babilonia”, il più grave dei quali fu la strage avvenuta il 12 novembre 2003 che provocò 28 morti di cui 19 italiani.

Per ricordare i caduti di Nassiriya, sabato 25 novembre alle ore 11.30, nell’area verde prospicente al civico 37 di via della Zoia, si terrà la cerimonia di intitolazione del parco e del cippo dedicati ai caduti di Nassiriya alla presenza del Sindaco Lorenzo Pellegatti e dell’assessore a Sicurezza e Legalità Alessandra Aiello. A seguire, alle ore 12, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in corso Italia 45, si terrà lo svelamento della targa commemorativa alla memoria del Maresciallo Aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Massimiliano Bruno, deceduto a Nassiriya il 12 novembre 2003 e insignito della Croce d’Onore.

Lorenza Govoni

Responsabile Servizio Relazioni Esterne

Comune di San Giovanni in Persiceto