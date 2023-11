Per tutta la giornata di venerdì 17 novembre 2023 è stato indetto uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati da Cgil, Uil, Usb Pi, Associazioni sindacali Fensir, Sisa e Flc Cgil.

Potrebbero non essere garantiti tutti i servizi. Il Comune di Persiceto assicura i servizi pubblici essenziali.

In caso di necessità contattare la Polizia Locale al numero 051.6878600.

Geovest segnala che potrebbero esserci disservizi nella raccolta dei rifiuti e nei centri di raccolta.

Trasporti

L’azione di sciopero per il bacino di servizio metropolitano di trasporto pubblico di Bologna si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio e riguarderà le lavoratrici e i lavoratori delle aziende Autoguidovie, Cosepuri, Saca e Coerbus e delle relative aziende associate.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sono, invece, esclusi dallo sciopero i dipendenti dell’azienda Tper SpA, in considerazione del contestuale stato del calendario degli scioperi in programma. I servizi gestiti da Tper con proprio personale saranno, quindi, regolarmente svolti.

Anche se sarà regolarmente erogata la maggior parte delle corse in programma nel bacino metropolitano di Bologna per effetto dell’esclusione dallo sciopero del personale di Tper – azienda maggioritaria del consorzio di gestione TPB – negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potranno, comunque, non essere interamente garantiti.

