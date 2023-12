Spargisale in azione a Calderara

Buongiorno mattiniero a tutti e tutte.

Un po’ di neve è caduta anche sul nostro territorio, poca, ma soprattutto le temperature minime si abbasseranno sensibilmente sotto lo zero, con possibili gelate.

Per questo, la ditta incaricata è uscita già da qualche ora, verso le 2.00, con i mezzi spargisale. Iniziati con i tratti di viabilità principale per valutare in itinere, in base alle condizioni riscontrate, se estendere la salatura anche alle altre arterie. Controllo tra un pò agli ingressi scolastici per eventuale salatura manuale.

Grazie

dal profilo Fb di Giampiero Falzone