Insieme per Conoscere

in collaborazione con BibliotechiAmo e Italo Calvino in Terre d’Acqua

promuovono il ciclo di incontri:

“SCRITTORI PERSICETANI”

Mercoledì 13 dicembre, ore 18:00, Centro Sociale “La Stalla”

(via Carbonara 41/a – San Giovanni in Persiceto)

SELINA DE VIVO SI RACCONTA

Dialogherà con l’autrice, e leggerà testi tratti dai suoi libri, Valeria Bicego.