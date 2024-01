7 e 8 gennaio: allerta meteo per criticità idraulica

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha aggiornato l’allerta meteo per criticità idraulica

Per la giornata di domenica 7 gennaio sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio, più probabili sul settore centro-orientale che potranno generare nelle zone montane e collinari fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua del settore centro-orientale, con occupazione delle zone di naturale espansione nei tratti montani e delle aree golenali nei tratti vallivi e con interessamento degli argini. Sono previste nevicate di debole/moderata intensità più probabili su fascia appenninica centro-occidentale. Inoltre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica. E’ previsto mare agitato al largo e non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o ingressione marina, più probabili in mattinata.

Per lunedì 8 gennaio non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia, a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, nel settore centro orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Per la residue condizioni dello stato del mare, non si escludono localizzate erosioni e/o ingressioni marine.

