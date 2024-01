Bertoni (Uniti per l’Alternativa): Città 30 danno per economia

Bene ha fatto il MIT a convocare Lepore su Città 30 che di fatto provoca l’impossibilità di muoversi in città è un danno anche all’economia (merci che non arrivano, gente che viene alle fiere bloccata). Fatto sta che alla Giunta sembra non importare dei disagi che provoca, nemmeno quando è evidente che un provvedimento sia ideologico e all’atto pratico inutile se non dannoso.

Angela Bertoni

Uniti per l’Alternativa

Città Metropolitana Bologna