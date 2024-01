Calderara, mezzi spargisale in azione nella nottata

Buonasera a tutti e tutte.

Il mix strade bagnate e temperature minime che stanotte si abbasseranno sensibilmente sotto lo zero potrebbe comportare la formazione di ghiaccio e, quindi, possibili gelate.

Per questo, in accordo con l’Ufficio Tecnico che ringrazio, la ditta incaricata a partire dalle ore 24.00 del 20 gennaio uscirà sul territorio con i mezzi spargisale. Come sempre con i tratti di viabilità principale per valutare in itinere, in base alle condizioni riscontrate, se estendere la salatura anche alle altre arterie.

Grazie e ancora buona serata.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone