Esulta l’Emilia-Romagna grazie a 10eLotto.

Nell’estrazione di giovedì 18 gennaio, come riporta Agipronews, a Crevalcore sono stati vinti 18mila euro grazie a sette numeri vincenti nella formula Extra.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro in tutta la penisola, per un totale di oltre 206 milioni di euro già dall’inizio di questo 2024.