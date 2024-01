Poste Italiane: chiusura ufficio postale di Anzola per lavori e trasferimento in container

“Poste italiane” comunica che, per consentire l’avvio dei Iavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis — Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, l’Ufficio Postale di Anzola dell’Emilia di via Bonfiglioli,19 resterà chiuso al pubblico dal 23/01/2024 al 24/01/2024 per permettere le fasi di trasloco nel container.