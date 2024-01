Prossimamente verrà organizzato un corso di formazione gratuito, in orario serale, per entrare a far parte del gruppo degli Assistenti Civici.

Il gruppo degli Assistenti civici è stato istituito nel 2017 per coinvolgere attivamente i cittadini nel presidio della sicurezza urbana in collaborazione con la polizia Locale. I primi volontari furono nominati a seguito di un bando pubblico rivolto alle associazioni del territorio affinché segnalassero persone disponibili ad essere formate e a garantire un impegno continuativo, con almeno 200 ore complessive all’anno.

Dal mese di gennaio 2024 è previsto l’ingresso nel gruppo di nuovi volontari, che verranno adeguatamente formati e assicurati: dopo il corso teorico di venti ore in orario serale, che sarà condotto dalla Polizia Locale e da esperti esterni, seguirà un affiancamento di due settimane.

Vari gli ambiti di intervento fra cui: presenza davanti alle scuole, sui percorsi ciclo-pedonali sicuri casa-scuola, in occasione di manifestazioni pubbliche e all’interno dei parchi e giardini pubblici; attenta osservazione sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche, segnalazioni sul loro stato di manutenzione o su eventuali situazioni problematiche; prevenzione dei fenomeni di degrado, presidio in zone ed in momenti di affollamento per migliorare la sicurezza anche stradale.

Per avere maggiori informazioni e per compilare il modulo di candidatura scrivere all’indirizzo assistenticivicisgp@gmail.com.

