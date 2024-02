Conto alla rovescia per le premiazioni del Carnevale di San Matteo della Decima

Domenica 18 febbraio premiazioni al Carnevale di San Matteo della Decima con sfilate dalle 13.30 e proclamazione della classifica dalle ore 16.

A San Matteo della Decima si terrà la domenica di premiazione con sfilata e proclamazione della classifica della 135a edizione del locale carnevale. Domenica 18 febbraio, in piazza delle Poste, alle ore 13.30, apertura dei Grandi corsi mascherati e sfilata di carri allegorici. Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, via Cento. Alle ore 15.30, avverrà la consegna delle targhe ricordo mentre alle ore 16 premiazione dei carri in concorso con chiusura prevista per le 17.30. Alle ore 19.30 veglione presso Corte Castella in via Fossetta 1.

Giovedì 15 febbraio, presso il Centro civico di via Cento, alle ore 20.30, si svolgerà la proiezione dei filmati della seconda giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle.

Ufficio stampa Comune Persiceto