A Persiceto tutti in attesa delle premiazioni del Carnevale

Domenica 18 febbraio si concluderà la 150a edizione del Carnevale Storico Persicetano con la sfilata e la premiazione dei carri a partire dalle ore 13.45 in piazza del Popolo.



Il Carnevale di Persiceto si avvia alla sua conclusione con le tanto attese premiazioni e un weekend ricco di appuntamenti.

Sabato 17 febbraio alle ore 14.30, in piazza del Popolo e centro storico, si svolgerà la tradizionale Camminata della Corte di Re Bertoldo, una corsa in maschera non competitiva a passo libero, in collaborazione con l’associazione Persicetana Podistica.

Domenica 18 febbraio dalle ore 13.45, in piazza del Popolo e centro storico, spazio alla terza sfilata e alle premiazioni di carri e mascherate del 150° Carnevale Storico Persicetano con la partecipazione della banda e delle majorettes della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (PI). Alle ore 15 in piazza Garibaldi si terrà poi uno spettacolo musicale con la partecipazione dell’Orchestra Mirko Casadei. L’evento è presentato da Andrea Barbi in collaborazione con Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano.

Lunedì 19 febbraio infine, alle ore 20.30 presso il circolo arci Bocciofila persicetana si terrà il tradizionale “Processo del lunedì: giurati e carristi a confronto” con anche la consegna dei premi “Bertoldini” e del “Gonfalone 150°”.

Ricordiamo, inoltre le mostre dedicate al Carnevale.

Fino al 25 febbraio, presso l’ex chiesa di Sant’Apollinare, è possibile visitare la mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo”, con le tavole di quasi 100 artisti, tra vignettisti, fumettisti, illustratori e designer che sono stati chiamati alla corte del Re per interpretare l’iconica figura di Bertoldo. La mostra sarà poi riallestita dal 4 al 16 marzo presso la Biblioteca Salaborsa di piazza Maggiore a Bologna, con inaugurazione lunedì 4 marzo alle ore 14.

Fino al 17 marzo è aperta “Trenta, Trenta, Trenta”, la mostra diffusa che racconta la magia dello “spillo” del Carnevale di San Giovanni in Persiceto attraverso varie installazioni a cielo aperto per le vie del paese e grazie a uno spettacolare allestimento che ricrea i particolari di un carro all’interno della Chiesa di San Francesco. Ad ogni installazione è abbinato un qr-code che mostra video storici d’archivio degli spettacoli in piazza e dei cantieri, interviste a chi quei carri li fa, li ha fatti o li ha giudicati. Orari di apertura della chiesa di San Francesco: venerdì ore 18-21, sabato ore 10.30-13.00 e 15.30-18.30, domenica ore 10-18. Ingresso alla sezione allestita presso la chiesa: € 5,00. Questo allestimento è stato inserito in Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con Bologna Fiere, in occasione di Arte Fiera.

Ufficio stampa Comune Persiceto