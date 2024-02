Inaugurazione de “La Tana delle Idee” a Sant’Agata Bolognese

Sabato 24 febbraio, alle ore 10.24, verrà inaugurata “La tana delle idee” (zona centro sportivo, via XXI Aprile 1945 n.13, uno spazio di attività didattiche, educative, di sostegno per il successo formativo ed il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Un importante progetto voluto dall’Amministrazione comunale di S.Agata Bolognese e realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale CADIAI grazie al sostegno della Regione Emilia Romagna attraverso il Fondo Regionale per le persone con disabilità e all’impegno delle famiglie del nostro territorio

“Successo formativo e futuro inserimento nel mondo del lavoro” è il titolo del progetto ideato sui bisogni formativi e sulle inclinazioni dei partecipanti per un utilizzo mirato dei fondi regionali – DGR 312-23, assegnati esclusivamente per le attività, con restanti oneri a carico dell’Amministrazione.

Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze residenti a S Agata, frequentanti la scuola secondaria di II° grado (o appena usciti dalla stessa) diversamente abili o in situazione di fragilità.

I ragazzi e le ragazze aderenti al progetto, al momento tredici, possono frequentare uno o più laboratori, individualmente o a piccolo gruppo confacenti ai propri interessi ed attitudini, scegliendo tra le proposte di educazione assistita con animali, arte-terapia e fumetto che si svolgono in vari pomeriggi settimanali e al sabato mattina.

L’Amministrazione comunale sostiene “l’importanza di questo articolato progetto è quella di offrire proposte accattivanti in fasce orarie extrascolastiche solitamente sguarnite per i ragazzi frequentanti le superiori, nonché fornire un contesto educativo socializzante anche a coloro che sono usciti dal circuito scolastico e sono alla ricerca di inserimento nel mondo del lavoro. Se come Amministrazione abbiamo sempre prestato la massima attenzione nel garantire il supporto educativo agli alunni diversamente abili in ambiente scolastico, con un progressivo aumento medio annuale delle ore PEA assegnate, con questo progetto abbiamo voluto creare opportunità per i più grandi con l’intento creare una passerella verso il futuro.

L’auspicio è che i fondi regionali per la disabilità diventino strutturali, affinché il Comune possa confermare il progetto per il futuro”.

Ufficio scuola – Comune Sant’Agata