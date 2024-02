Persiceto: a teatro con Rick DuFer e le sue “Cogitate impossibili”

Cosa chiederesti al mostro di Frankenstein se potessi intervistarlo? E come si comporterebbe Ulisse di fronte al microfono della radio? Abbiamo spesso immaginato di poter conversare con i grandi personaggi della letteratura: dal Raskolnikov di Dostoevskij ai personaggi senza nome di Kafka, dall’impavido Capitano Nemo ai robot di Asimov. Rick DuFer c’è riuscito per davvero e non solo nel suo libro “La parola a don Chisciotte” (Feltrinelli, 2023), ma anche a teatro, con lo spettacolo “Le Cogitate Impossibili – Dialoghi letterari non consensuali” in cui grandi personaggi della letteratura si trovano di fronte a lui a conversare di… noi. Tra lo schwa e il politicamente corretto, tra la pandemia e le gioie di Netflix, tra scienza e filosofia, dodici personaggi improbabili vissuti solo tra le pagine di grandi autori del passato si trovano a conversare con Rick, con una sana dose di risate e un po’ di quella serietà che serve quando si ha l’occasione di parlare con la grande immaginazione degli scrittori.

L’appuntamento persicetano con Rick DuFer e il suo spettacolo “Le cogitate impossibili” è per venerdì 16 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Persiceto (corso Italia 72). Biglietti: intero € 20; ridotto (maggiori di 65 anni) € 18. Orari biglietteria, presso il foyer del Teatro Comunale: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e la sera dello spettacolo dalle ore 20. Prevendita online su Vivaticket.

Per maggiori informazioni:

pagina Facebook del Teatro comunale

Biglietteria, tel. 051.825022 (mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19)

solo Whatsapp 348.0853889

biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto