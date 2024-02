Anzola, Calderara e Sala aderiscono a “M’illumino di meno 2024”

Venerdì 16 febbraio 2024 è M’illumino di Meno, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, il programma che dal 2005 annualmente organizza la manifestazione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Sono diversi i Comuni della città metropolitana di Bologna che aderiscono all’iniziativa.

A Calderara di Reno le luci del Municipio e dell’antistante piazza Marconi saranno spente dalle 18 alle 20 di venerdì 16 febbraio.

Il Comune di Anzola dell’Emilia parteciperà all’iniziativa posticipando l’accensione dell’illuminazione nelle zone centrali di Anzola e Lavino di Mezzo.

Numerose le azioni messe in campo dal comune di Sala Bolognese. Venerdì 16 dalle 19 alle 21 l’illuminazione della facciata del Palazzo comunale, in località Padulle, resterà spenta. Il 4 e l’11 marzo, per le scuole dell’infanzia si terrà uno spettacolo teatrale con laboratorio dedicato dal titolo “Gocciolino superstar”, per tutte le scuole sono state predisposte attività di laboratorio e una bibliografia sul tema acqua e risorse energetiche.

