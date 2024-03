22 marzo, al Fanin di Persiceto “Balasso fa Ruzante”

Venerdì 22 marzo, alle ore 21 al Teatro Fanin “Balasso fa Ruzante”, di e con Natalino Balasso che riscrive l’opera di Angelo Beolco detto il Ruzante e interpreta questo nuovo testo teatrale, nato da una raffinata ricerca linguistica. In principio c’era il “ruzzare”. Ovvero il rincorrersi per giocare. Giocare/recitare sopra radici teatrali e linguistiche senza inciampare. Balasso ci è riuscito prendendo ispirazione dai testi dall’opera di Beolco e re-inventando un gergo che ne mantenesse senso e suono. Una drammaturgia fatta di scelte lessicali che sono, in pieno stile Ruzantiano, scelte politiche e polemiche. Un neo dialetto obliquo, abbondante e spassoso che rende concrete tre figure toccanti: l’amico rivale Menato, Gnua donna sottoposta eppure dominante e lo stesso Ruzante. Un uomo contemporaneamente furbo e credulone, pavido eppure capace di uccidere, un eroe comico dentro il quale scorre qualcosa di primitivo che lo rende immortale.

Un mondo di villani dove la peste va e viene, dove tragico e comico sono fusi e conditi da desideri fisici inappagati e diritti non riconosciuti, viene intriso di malinconico humor. Demistificata la città, sbeffeggiato il potere e l’idea falsata di benessere alla quale abbiamo sacrificato tutto rimane un sapore bucolico e amaro. Non resta che permettere alla risata di diventare esperienza critica su di sé e l’altro da sé, nel e per il presente.

Biglietti: intero € 20, ridotto (maggiori di 65 anni) € 18.

Prevendita: presso il foyer del Teatro Comunale, mercoledì dalle 10 alle 12, sabato ore 17-19: presso il Teatro Fanin, la sera dello spettacolo dalle ore 20.

Per maggiori informazioni: pagina Facebook del Teatro comunale, Biglietteria, tel. 051.825022 (mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19), Whatsapp 348.0853889, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto