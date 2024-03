Calderara avrà un edificio dedicato al “Dopo di noi”

Sono state avviate a Calderara di Reno, nell’area nord della città, le operazioni preliminari di verifica archeologica per la costruzione di ciò che rappresenterà un importante passo avanti del Comune nella direzione di un welfare sempre più inclusivo e attento a non lasciare indietro nessuno.

Tra via Roma e via Bazzane, in una zona non lontana dal centro, sarà infatti realizzato “AbitiAmo”, un progetto educativo rivolto a persone con disabilità, finalizzato a stimolare in loro autonomia abitativa e relazionale nella prospettiva di un progressivo distacco dalla famiglia. Sarà inserito all’interno di un contesto residenziale di cui a fine 2023 è stato approvato il progetto esecutivo e su cui l’Amministrazione, come da programma di mandato del 2019, conta tanto: «Si tratta – spiega il Sindaco Giampiero Falzone – di una progettualità al centro del programma “Dopo di noi”, che ha l’obiettivo di sostenere e promuovere il percorso di vita delle persone con disabilità, accrescendone le consapevolezze e la possibilità di vita autonoma, partendo dal “durante noi” in vista del “dopo di noi”, quando i genitori o altre persone vicine non saranno più presenti o in grado di prendersi cura di loro. Non posso che ringraziare gli attuatori, Compagine SRL e Villa Aurora SRL, e il progettista Gian Paolo Rimondi dello Studio Tecnico Rimondi per aver accolto la nostra richiesta, che restituirà al territorio un luogo unico nel suo genere».

L’edificio in questione, il cui investimento ammonta a circa 1,2 milioni di euro, sarà concepito nel rispetto dei requisiti ERS (Edilizia Residenziale Sociale), con un’attenzione particolare alla funzionalità dei locali ma anche al benessere degli occupanti. Sarà dunque anzitutto una casa accogliente e confortevole: ci saranno un viale pedonale e carrabile, con spazio per eventuali ambulanze, e all’interno dell’edificio la reception e la sala d’attesa, l’area ristoro e ludica, la palestra. Quindi le 5 stanze per gli ospiti, ognuna con servizi e angolo cottura, e gli spazi di servizio come l’infermeria e i magazzini. Il progetto, infine, favorirà la vita all’aperto, proponendo un verde pensato al servizio degli ospiti: fiori, colori, profumi, spazi nei quali svolgere attività in spazi aperti, dove poter fare orticoltura, laboratori, attività fisica oppure ospitare eventi che aprano la struttura alla comunità.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno