Giornata internazionale della donna: gli eventi di Persiceto per l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto propone vari appuntamenti a tema, promossi in collaborazione con le associazioni del territorio: allestimenti floreali e banchetti con le mimose, spettacoli teatrali e tante occasioni di riflessione sulla condizione femminile.

Mercoledì 6 e venerdì 8 marzo, dalle ore 9 alle 13, l’associazione Udi-Unione Donne in Italia sarà presente sotto i portici di piazza del Popolo con “Una mimosa per tutte”, banchetto informativo con distribuzione di mazzetti di mimosa e materiale divulgativo sulla giornata della Donna. Offerta libera.

Venerdì 8 marzo la centrale piazza del Popolo sarà decorata con un allestimento a tema floreale a cura della Associazione Turistica Pro loco San Zvan.

Giovedì 7 marzo, alle ore 18.30, nella Sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70 si terrà “Non so se sapete…”. Racconti, aneddoti, poesie e tanto altro per raccontare, col sorriso, alcuni stereotipi culturali. Evento promosso dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Cuciparole, Udi e gruppo di auto mutuo aiuto Mai più, con la partecipazione di Sara Forni e Fabiana Goretti. Intervengono Valentina Cerchiari, vice Sindaco, e Loretta Serra, coordinatrice Udi Persiceto. Ingresso gratuito.

Sabato 9 marzo, alle ore 21, al Teatro comunale, in corso Italia 72, nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024 “Storie quasi assurde”, andrà in scena lo spettacolo “Il settimo giorno lui si riposò, io no” con Enrica Tesio e Andrea Mirò, ispirato al libro “Tutta la stanchezza del mondo” di Enrica Tesio (Bompiani), un ironico diario privato di fatiche collettive: la fatica delle madri, quella da social, la stanchezza della burocrazia, del diventare adulti, perfino la stanchezza della bellezza. Biglietto intero € 20, biglietto ridotto €18.

Domenica 17 marzo, alle ore 18, al Centro civico di Decima, nella sala polivalente, appuntamento con “Le Caffettiere in… Menopause”: spettacolo musicale a conclusione del laboratorio teatrale a cura di Recicantabuum. Ingresso a offerta libera

Domenica 7 aprile, alle ore 17, al Teatro comunale, corso Italia 72, il Comune propone “Le ragazze della Bassa”, spettacolo realizzato dalla Compagnia teatrale “Dalla parte di Medea” con testo e regia di Antonella Cosentino. Due atlete, un’attrice, due cantanti e una santa raccontano le loro storie. Alfonsina Strada, Ondina Valla, Isabella Colbran, Nilla Pizzi e Clelia Barbieri: vite eccezionali che hanno segnato la loro epoca e… anche la nostra. Ingresso gratuito.

Ufficio stampa Comune Persiceto