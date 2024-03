Aggressioni e violenze alle donne, due episodi a Persiceto

Un 51enne italiano è stato arrestato a San Giovanni in Persiceto dopo aver minacciato di dar fuoco alla camera da letto, con tanto di benzina, a seguito di una discussione con la convivente. La donna ha raccontato di maltrattamenti e minacce subite in passato, all’epoca quando i figli erano minorenni. L’uomo è ora ai domiciliari in un’altra abitazione.

Sempre a San Giovanni in Persiceto un 47enne nigeriano è stato indagato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale nei confronti della propria compagna. La donna, anch’essa nigeriana, aveva subito molteplici offese, oltre a umiliazioni, nonché morsi sul seno e aggressioni a sfondo sessuale. L’uomo ha ricevuto un divieto di avvicinamento alla donna.