È morta la donna di 73 anni che era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto mercoledì 6 marzo a San Matteo della Decima. Il sinistro era accaduto nell’incrocio fra via Nuova e via Fossetta portando allo scontro due autovetture.

La donna era stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna a seguito delle ferite riportate.