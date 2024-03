Restyling delle aree verdi di Calderara e delle sue frazioni

Prosegue il restyling dei parchi di Calderara di Reno, avviato lo scorso autunno con la manutenzione, la sostituzione o la nuova installazione di giochi e arredi in vari siti verdi del centro e delle frazioni. L’ultimo, in ordine di tempo, è l’intervento che regala ad un parco di Longara panchine e tavoli nuovi. Un evento importante per la frazione, che saluterà anche l’installazione di una panchina rossa simbolo della lotta alla violenza contro le donne donata da COOP Reno.

Si tratta dell’area di via Federico Fellini, dove sabato 16 marzo a partire dalle ore 10.30 gli arredi verranno inaugurati alla presenza del Sindaco Giampiero Falzone, dell’Assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri, del Consigliere d’amministrazione e Presidente del Distretto sociale COOP Reno Stefano Mantovani e di Marina Siciliano del Comitato Soci COOP Reno Longara.

Il sito verde di Longara avrà, in seguito a questo intervento, oltre alla panchina rossa anche delle nuove dotazioni: «Accogliendo le richieste di tanti cittadini – spiega il primo cittadino -, abbiamo sostituito le panchine esistenti aggiungendone anche due nuove. Inoltre, abbiamo installato un nuovo tavolo da picnic con panche, in modo da dotare l’area delle sedute necessarie. Proseguiamo così l’opera di manutenzione del verde pubblico, mirata alla valorizzazione di ogni sito verde e con una particolare attenzione alle frazioni. Un grazie sentito a COOP Reno per il sostegno che ci ha fornito in particolare per l’iniziativa della panchina rossa, un arredo dal forte valore simbolico che siamo contenti sia diffuso in modo capillare nel territorio».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno