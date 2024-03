Galleria 55, uno spazio recuperato e trasformato nel cuore di Crevalcore

Inizierà giovedì 7 marzo il calendario di Eventi in Galleria 55 Moda Arte Design, con la prima di un ciclo di letture che intendono valorizzare, attraverso la cultura e la formazione, uno spazio recuperato e trasformato nel cuore di Crevalcore (Bologna).

Ad aprire il cartellone sarà Andrè D’Alessandro con il romanzo Attoniti (ed. bookabook), affiancato dal moderatore Edoardo Terzi e con letture affidate alla voce dell’attore Massimiliano Di Corato. Una coinvolgente rievocazione di quello che ha rappresentato il lockdown, ricca di spunti narrativi e di riflessioni quanto mai attuali e necessarie.

Sarà poi Patrizia Spada, giovedì 4 aprile, a presentare la raccolta di racconti intitolata Decoupage (Lupieditore). Opera prima di recente pubblicazione per l’autrice originaria del modenese che svela, attraverso una scrittura fluida ed emozionante, il mondo sottile e frammentario delle connessioni umane.

Il 9 maggio Domenico Palattella, giornalista e critico cinematografico, presenterà Franco Zeffirelli 100, nuova biografia dedicata al grande regista in uscita per le edizioni Il cuscino di stelle. Mentre il 6 giugno sarà l’occasione per incontrare Valerio Molinaro, autore e scrittore di romanzi gialli che porterà a Crevalcore le atmosfere della Napoli noir raccontate ne Il rosario di madreperla (Echos Edizioni).

Galleria 55 nasce per espresso desiderio dello stilista e designer Davide Muccinelli che ne ha fatto il nuovo headquarter della propria Casa di Moda immaginando, allo stesso tempo, un luogo di contaminazione tra diverse forme d’arte. A pochi passi dalla piazza principale di Crevalcore, in via Garibaldi 55, Galleria 55 conserva tracce del suo passato, delle successive trasformazioni ancora visibili in ambienti che portano l’attenzione sulle piccole imperfezioni di superfici e materiali diventate stilemi di carattere ed eleganza.

Con un calendario ancora in divenire e in aggiornamento per l’autunno, tutti gli incontri si terranno alle ore 18.30 presso Galleria 55, in via Garibaldi 55 a Crevalcore. Gli eventi in Galleria 55 Moda Arte Design sono patrocinati dalla Città metropolitana di Bologna, dal Comune di Crevalcore e da IPAAF (International Police Award Arts Festival) con il sostegno della Casa di Moda Davide Muccinelli.

Ufficio stampa Galleria 55 Arte Moda Design