30 maggio, allagamenti a Crevalcore: le parole del sindaco

Ieri sera ennesimo allagamento del paese, oltre 50 mm in meno di un’ora e siamo andati in crisi. La scorsa settimana memori di quanto avvenuto Sorgea è intervenuta su via del Papa con una pulizia di tutte le caditoie. Purtroppo come immaginavo l’intervento non ha evitato il nuovo allagamento di ieri sera. Questa mattina l’autospurgo sta lavorando si viale Gramsci lato ovest, lunedì faranno il lato est dove verranno posizionati i divieti di sosta per evitare che le auto impediscano l’accesso alla caditoia. Sorgea aveva programmato una pulizia generale su tutto il territorio a partire dal 15 giugno, vediamo di anticipare il più possibile nella speranza che ci possa aiutare nel caso dovessero ripetersi eventi di questo tipo. In via signata faremo un’ulteriore pulizia del fosso che costeggia la ferrovia, il fosso che porta l’acqua alle pompe di sollevamento del sottopassaggio di via di mezzo levante. Ho voluto anche visionare tutti i pozzi di scolmamento posti in via del papa, compreso il canale a lato del muro di cinta del cimitero. Sono visibili i segni sulle sponde del canale che indicano quale livello abbia raggiunto l’acqua. La situazione purtroppo credo sia molto più complicata e non si risolva pulendo un fosso o una caditoia. Comunque sia cominciamo da lì poi vedremo se e quali soluzioni alternative si potranno mettere in campo, perché ormai abbiamo capito che fenomeni di questo tipo saranno sempre meno eccezionali. Pubblico una foto anche della fognatura di viale Gramsci che come vedete scorre normalmente come se nulla fosse successo.

dal profilo Fb di Marco Martelli