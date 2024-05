Fino al 2 giugno si tiene la Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei, iniziativa internazionale promossa da ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza dei cimiteri come siti culturali, quest’anno dedicata al tema dei cimiteri come luoghi per la sostenibilità ambientale. Luoghi che, oltre a custodire la memoria e il patrimonio storico-artistico e culturale della comunità, offrono ricchezze naturalistiche, di biodiversità e di paesaggio uniche.

Per la prima volta la Città metropolitana di Bologna partecipa con una programmazione coordinata, in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna, tra i quattro cimiteri riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna come monumenti di rilevanza storico-artistica e valore culturale: Cimitero della Certosa di Bologna, Cimitero del Piratello di Imola, Cimitero di Medicina e Cimitero di San Giovanni in Persiceto. La programmazione metropolitana è dedicata al tema della botanica, in coerenza con il tema internazionale, e alla valorizzazione delle figure femminili nella storia.

Due gli itinerari proposti da Persiceto: domenica 26 maggio alle 15.30 “Donne importanti a Persiceto”, passeggiata al Cimitero monumentale per scoprire alcune figure femminili ottocentesche, che brillarono per la loro intraprendenza e modernità, come Alice Barbi, musicista e cantante alla corte dello Zar a San Pietroburgo, oppure Fortunata Camagni Bolzani, in arte Lice Formen, cantante lirica molto nota alla fine del secolo.

Domenica 2 giugno alle 15.30 “I giardini immortali”, passeggiata guidata nel verde ornamentale nei chiostri del Cimitero monumentale. I tanti volti delle piante verranno raccontati attraverso la simbologia funeraria, il mito e la botanica. Per entrambi gli appuntamenti prenotazione obbligatoria a IAT Persiceto: 051 6812955 / cultura.turismo@comunepersiceto.it.

A Medicina: domenica 26 maggio alle 15 visita guidata gratuita al cimitero “Donne della bassa. Storie grandi e piccole della Comunità di Medicina”. Una passeggiata alla scoperta di alcune figure che hanno contribuito alla Storia della propria comunità. Venerdì 31 maggio alle 20.45 conferenza “Verde ornamentale e verde simbolico. La presenza di piante e fiori nei cimiteri, città delle memorie” nella Biblioteca Comunale. Domenica 2 giugno alle 15 visita guidata gratuita “Storie e persone della città di Medicina”, si parte dall’ex Lavatoio per una passeggiata alla scoperta del centro storico di Medicina.

A Imola sabato 1 giugno alle 10.30 e 15.30 visite guidate dal titolo “Le donne e la botanica nella storia e nell’arte a Imola e non solo”. Un percorso della memoria alla scoperta delle figure femminili e della botanica inserite e raffigurate all’interno del cimitero monumentale del Piratello. Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12 di venerdì 31 maggio a 0542 602609 / musei@comune.imola.bo.it

cittametropolitana.bo.it